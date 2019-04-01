2019-04-01T22:01:19+03:00
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КП Беларусь

Певица Зена выступит на Eurovision Party в Москве

Российской публике она презентует песню Like it, с которой поедет на «Евровидение» от Беларуси
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Певица Зена выступит в полуфинале «Евровидения» 14 мая.Певица Зена выступит в полуфинале «Евровидения» 14 мая.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Зена выступит на Moscow Eurovision Party 24 апреля. Это официальный гала-концерт в преддверии главного песенного конкурса Европы. В Москве выступят конкурсанты из 10 стран.

В программе вечеринки также автограф-сессия с артистами.

Перед поездкой в Москву белоруска посетит Амстердам - там ее тоже ждет концерт в рамках «Евровидения».

Сейчас Зена активно работает над образом. В полуфинале конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве она выступит 14 мая.

- Номер должен получиться красивым и красочным. Но никаких секретов я раскрывать не буду. Вы все сможете увидеть сами во время моего выступления в полуфинале. Скажу только одно: у номера есть своя изюминка, пусть это будет интригой, - рассказала belta.by Зена.

Букмекеры ставят белоруску на последнее место. Все из-за скандала, который разгорелся вокруг ее продюсера Виктора Дробыша, а точнее, его гомофобских высказываний.

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