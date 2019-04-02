Механизатор на тракторе удирал от ГАИ змейкой по встречке

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В Толочине нетрезвый тракторист устроил гонки с автомобилем ГАИ. В инспекцию местные жители сообщили о пьяном за рулем. Когда сотрудники приехали на улицу Володарского, увидели, что недалеко от дома №76 едет трактор, виляя из стороны в сторону. На требование ГАИ остановиться тракторист не отреагировал.

- Пытаясь не дать машине ГАИ обогнать себя, водитель периодически выезжал на встречку и лишь по счастливой случайности не врезался в ехавшие по полосе автомобили, - рассказали в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Когда тракториста остановили, оказалось, в кабине он не один, с ним ехала женщина. В крови мужчины оказалось около 1,3 промилле алкоголя.

Мужчина объяснил, что на работу вышел трезвым, но в обед выпил бутылку вина, которой ему показалось мало, поэтому он поехал в магазин за "догонкой".

- В отношении механизатора составили четыре административных протокола: за езду в пьяном виде, неоднократный выезд на встречную полосу, игнорирование требований ГАИ остановиться и перевозку пассажира в кабине трактора. Его могут оштрафовать и на пять лет лишить права управления транспортными средствами, - уточнили в ГАИ.