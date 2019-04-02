2019-04-02T09:53:07+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске ищут 25-летнего парня, у него проблемы с сердцем

Молодой человек пропал 30 марта
Полина СВЕТЛОВА
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Борис Минаков ушел из дома и не вернулся. Фото: ПСО "Ангел"Борис Минаков ушел из дома и не вернулся. Фото: ПСО "Ангел"
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Уже два дня Борис Минаков не появлялся дома, рассказали в поисково-спасательном отряде "Ангел". Он живет в Минске на улице Каховской, 49. В субботу, 30 марта, Борис вышел из дома около 20.30 и не вернулся. О том, где он находится, ничего не известно. У парня есть проблемы с сердцем.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые. Особые приметы: татуировка на руке с изображением девушки. Был одет: куртка синяя с капюшоном, штаны спортивные с белыми лампасами и кроссовки.

Если вы что-то знаете о том, где находится молодой человек, сообщите об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), 8 (033) 6666-033 или 8 (033) 6666-856. Либо в милицию: 8 (017) 288-02-02, 8 (033) 901-99-40 или общий номер 102.

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