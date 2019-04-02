В Минске сгорел грузовик MAN - водитель получил ожоги

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Глубокой ночью в Минске вспыхнула кабина грузовика MAN. Это произошло на одной из автостоянок. Спасателям около 3 часов ночи 2 апреля позвонил сторож стоянки. Когда пожарные прибыли на место, кабина горела открытым пламенем, ее пытался потушить водитель. Однако пожар был настолько сильным, что кабина тягача все равно сгорела, а шофер получил ожоги туловища, рук, ног и лица - его пришлось везти в больницу.

Причина возгорания пока устанавливается, одна из версий - короткое замыкание электропроводки, сообщает Минское городское УМЧС.

Похожее ЧП произошло на день раньше в Бешенковичах. Там в результате пожара уничтожен автобус МАЗ, принадлежавший отделу образования Бешенковичского райисполкома, а в стоявшем рядом тракторе МТЗ повреждена кабина. Причина пожара пока устанавливается, говорится в сводке Витебского областного УМЧС.