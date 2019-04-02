Лукашенко поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов

Президент уверен, что между двумя странами нет отчужденности

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2 апреля, который отмечается как День единения народов Беларуси и России, Александр Лукашенко обратился к жителям обоих государств. Президент Беларуси напомнил, что договор о создании Союзного государства двух стран был подписан 20 лет назад - в 1999 году.

По словам Лукашенко, в основу единения белорусов с россиянами заложены принципы взаимного доверия и равноправия. Это дает возможность проводить согласованную внешнюю политику и успешно бороться с современными угрозами и вызовами, считает белорусский президент.

- Между нашими странами нет отчужденности, есть свобода передвижения и трудоустройства, социальные гарантии, равный доступ к медицинским услугам и образованию, - цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко уверен, что надо и дальше расширять белорусско-российское сотрудничество. Подлинная интеграция и «решительное устранение искусственных барьеров и ограничений в экономике» поспособствуют реализации масштабных проектов, надеется президент.