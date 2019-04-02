2019-04-02T10:28:58+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов

Президент уверен, что между двумя странами нет отчужденности
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Лукашенко поздравил россиян и белорусов с Днем единения народовЛукашенко поздравил россиян и белорусов с Днем единения народовФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

2 апреля, который отмечается как День единения народов Беларуси и России, Александр Лукашенко обратился к жителям обоих государств. Президент Беларуси напомнил, что договор о создании Союзного государства двух стран был подписан 20 лет назад - в 1999 году.

По словам Лукашенко, в основу единения белорусов с россиянами заложены принципы взаимного доверия и равноправия. Это дает возможность проводить согласованную внешнюю политику и успешно бороться с современными угрозами и вызовами, считает белорусский президент.

- Между нашими странами нет отчужденности, есть свобода передвижения и трудоустройства, социальные гарантии, равный доступ к медицинским услугам и образованию, - цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко уверен, что надо и дальше расширять белорусско-российское сотрудничество. Подлинная интеграция и «решительное устранение искусственных барьеров и ограничений в экономике» поспособствуют реализации масштабных проектов, надеется президент.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Убил адвоката, готовился убить следователя. Завершено расследование дела белоруса - участника банды Мариянчука
За секс с 15-летним подростком 20-летняя жительница Горок попала под уголовную статью
Кто-то сегодня выиграет 100 000 рублей. И это не шутка!
Курсы валют 2 апреля: доллар подорожал, евро стал дешевле
Лукашенко о посевной: «Хватит свои просчеты списывать на погоду»
Лукашенко назначил министра сельского хозяйства и председателя Шкловского райисполкома
В Копыльском районе парень поднялся на опору ЛЭП и погиб
С начала года клещи в Беларуси покусали семерых человек
В Лиде после занятий спортом умер 10-классник
В Минске сгорел грузовик MAN - водитель получил ожоги
В Минске ищут 25-летнего парня, у него проблемы с сердцем
Механизатор на тракторе удирал от ГАИ змейкой по встречке
Певица Зена выступит на Eurovision Party в Москве
ЦИК Украины обработал 90% протоколов: по-прежнему в лидерах Зеленский
На майские праздники пустят дополнительные поезда
В Минске переименуют несколько остановок общественного транспорта
В Борисове начальницу банка обвиняют в присвоении денег клиентов: она оформляла на них кредит
ЧП на стройке «Газпром центра»: погиб рабочий