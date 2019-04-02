В Лиде после занятий спортом умер 10-классник Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Парню стало плохо после тренировки по тяжелой атлетике

Изменить размер текста: A A

Министерство спорта и туризма Беларуси 2 апреля сообщило о трагическом случае: в Лиде умер школьник, который занимался тяжелой атлетикой. Парню стало плохо после тренировки.

- Была оперативно вызвана скорая помощь, однако, несмотря на предпринятые врачами меры, спасти парня не удалось, - констатируют в Министерстве спорта и приносят соболезнования родным и близким школьника.

Андрей Дорохович учился в филиале Гродненского государственного училища олимпийского резерва на отделении тяжелой атлетики. По факту смерти парня проводятся следственные мероприятия, добавили в министерстве.