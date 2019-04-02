КП Беларусь
В Лиде после занятий спортом умер 10-классник
Парню стало плохо после тренировки по тяжелой атлетике
В Лиде после занятий спортом умер 10-классникФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:
Министерство спорта и туризма Беларуси 2 апреля сообщило о трагическом случае: в Лиде умер школьник, который занимался тяжелой атлетикой. Парню стало плохо после тренировки.
- Была оперативно вызвана скорая помощь, однако, несмотря на предпринятые врачами меры, спасти парня не удалось, - констатируют в Министерстве спорта и приносят соболезнования родным и близким школьника.
Андрей Дорохович учился в филиале Гродненского государственного училища олимпийского резерва на отделении тяжелой атлетики. По факту смерти парня проводятся следственные мероприятия, добавили в министерстве.