2019-04-02T10:50:05+03:00
Общество
КП Беларусь

В Лиде после занятий спортом умер 10-классник

Парню стало плохо после тренировки по тяжелой атлетике
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Лиде после занятий спортом умер 10-классникВ Лиде после занятий спортом умер 10-классникФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Министерство спорта и туризма Беларуси 2 апреля сообщило о трагическом случае: в Лиде умер школьник, который занимался тяжелой атлетикой. Парню стало плохо после тренировки.

- Была оперативно вызвана скорая помощь, однако, несмотря на предпринятые врачами меры, спасти парня не удалось, - констатируют в Министерстве спорта и приносят соболезнования родным и близким школьника.

Андрей Дорохович учился в филиале Гродненского государственного училища олимпийского резерва на отделении тяжелой атлетики. По факту смерти парня проводятся следственные мероприятия, добавили в министерстве.

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