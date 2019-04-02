С начала года клещи в Беларуси покусали семерых человек Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

О профилактике клещевых инфекций информирует белорусов Минздрав. Несмотря на то, что обычно клещи просыпаются весной, в 2019 году, из-за теплого февраля на юге страны, уже в этом месяце были зарегистрированы первые укусы опасных насекомых. Всего с начала года таких случаев зарегистрировано уже семь, из них шесть человек обратились к медикам, не сумев безопасно достать кровососов самостоятельно.

Большинство пострадавших от клещей - жители Брестской области, где потеплело раньше, чем в других регионах страны. По одному пострадавшему зарегистрировано в Минске и Минской области.

Против клещей в Беларуси проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. По его итогам в прошлом году численность клещей на территориях населенных пунктов снизилась на 8%. Зато в лесных зонах - возросла на 7,4%.

До поздней осени клещи будут активны, а в мае-июне пик их активности достигает максимума, напомнили в Минздраве.