2019-04-02T11:47:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Копыльском районе парень поднялся на опору ЛЭП и погиб

Обстоятельства трагедии устанавливают органы следствия
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Копыльском районе парень поднялся на опору ЛЭП и погибВ Копыльском районе парень поднялся на опору ЛЭП и погибФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Не до шуток было 1 апреля молодому человеку, чей товарищ погиб от удара током. Это произошло в деревне Гулевичи Копыльского района Минской области. Двое парней в возрасте 22 и 23 лет, приехавшие из агрогородка Тимковичи, оставили свою машину вблизи линии электропередачи, а сами решили подойти прямо к опоре воздушной линии 10 кВ. Тут и произошел несчастный случай со смертельным исходом.

- Один из молодых людей по подкосу угловой опоры поднялся к проводам, где был поражен электрическим током, - сообщает «Белэнерго».

Оставшийся в живых товарищ вызвал скорую помощь, но медики уже ничего не могли сделать. Прибывшим работникам «скорой» оставалось лишь констатировать смерть парня.

Сейчас все обстоятельства трагедии устанавливают органы следствия. А «Белэнерго» вновь предупреждает, что высокое напряжение поражает даже на расстоянии.

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