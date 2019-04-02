2019-04-02T11:48:25+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко назначил министра сельского хозяйства и председателя Шкловского райисполкома

Предыдущих чиновников президент уволил после своего визита в Могилевскую область
Павел МИЦКЕВИЧ
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Новым министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси стал Анатолий Хотько. Фото: agriculture.byНовым министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси стал Анатолий Хотько. Фото: agriculture.by
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Новым министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси стал Анатолий Хотько. На эту должность его назначил президент Александр Лукашенко. Напомним, предыдущего министра Леонида Зайца президент снял с должности после поездки в Могилевскую область.

Анатолий Хотько родом из Слуцкого района, ему 45 лет. Последние годы возглавлял Белорусское государственное объединение по племенному животноводству «Белплемживобъединение». До этого работал в должности главного зоотехника на различных сельхозпредприятиях.

Также Лукашенко согласовал назначение на должность председателя Шкловского райисполкома Александра Титка. Предыдущий глава района также был уволен после визита президента.

Александр Титок последнее время работал начальником Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Раньше руководил Хойникским районом Гомельщины.

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