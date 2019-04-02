2019-04-02T13:35:34+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о посевной: «Хватит свои просчеты списывать на погоду»

Президент призвал создавать условия и стимулы для привлечения трудовых ресурсов в регионы
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко о посевной: «Хватит свои просчеты списывать на погоду»Лукашенко о посевной: «Хватит свои просчеты списывать на погоду»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси 2 апреля на совещании по вопросам регионального развития призвал создавать условия и стимулы для привлечения трудовых ресурсов под нужды экономики регионов. По словам Александра Лукашенко, большинство создаваемых в стране рабочих мест предполагает низкую квалификацию работников и невысокую зарплату.

Президент поставил задачу организовывать производства с углубленной переработкой сырья и получением экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью.

Говоря о подготовке к нынешней посевной кампании, Лукашенко заявил, что регионы подготовились к ней из рук вон плохо.

- Весенние полевые работы начались с проблем, - цитирует президента его пресс-служба. - Хватит все свои просчеты списывать на погоду. Хозяйства должны быть обеспечены техникой, топливом, минеральными удобрениями и семенами. Но что меня больше всего настораживает - местами в проведении полевых работ нет элементарного порядка.

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