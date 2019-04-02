2019-04-02T14:31:20+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют 2 апреля: доллар подорожал, евро стал дешевле

Российский рубль прибавил в цене
Полина СВЕТЛОВА
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Теперь один доллар стоит 2,1414 рубляТеперь один доллар стоит 2,1414 рубляФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На торгах 2 апреля курс доллара вырос на 0,0032 рубля - теперь один доллар стоит 2,1414 рубля (вчера цена была такой - 2,1382). Об этом сообщили на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Евро стал дешевле на 0,0036 и сейчас стоит 2,3991 рубля (вчерашняя стоимость - 2,4027 рубля).

Подрос в цене российский рубль: валюта соседей прибавила 0,0042 до 3,2729 за 100 российских рублей (1 апреля 100 рублей стоили 3,2687).

Курс доллара серьезно колебался в середине марта - единица американской валюты падала в цене ниже отметки 2,1 рубля. Как рассказывала Жанна Кулакова, финансовый аналитик, это объясняется главным образом тем, что доллар сильно ослабел на международном рынке как самостоятельная валюта. Последний виток падения был спровоцирован итогами очередного заседания ФРС США в среду, 20 марта. Риторика американского регулятора с каждым разом становится все более мягкой, и инвесторы все меньше верят в продолжение цикла повышений ключевой ставки ФРС. Именно это и давит на доллар. Едва ли стоит всерьез рассматривать возможность обвала американской валюты. В среднесрочной перспективе курс доллара в Беларуси с высокой вероятностью будет расти, в том числе и из-за возможного давления на курс белорусского рубля.

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