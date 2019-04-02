За секс с 15-летним подростком 20-летняя жительница Горок попала под уголовную статью

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Полтора года ограничения свободы и штраф - такое наказание определил суд для 20-летней жительницы Горок. Девушка вступила в интимную связь с несовершеннолетним подростком. Парню на тот момент было 15 лет.

С девятиклассником девушка познакомилась через парня, с которым у нее были отношения. Пара собиралась жениться - девушка даже переехала жить к нему в деревню. И тут в лавстори появился третий герой - 15-летний друг жениха. Молодые люди тайно встречались. Школьник впервые так тесно общался с девушкой.

Когда жених попросил барышню покинуть его дом, она поселилась у нового возлюбленного. Подросток жил с мамой и старшей сестрой, и они были не против, чтобы гостья некоторое время пожила у них. И буквально через пару дней, когда мать школьника была в больнице, девушка предложила ему секс. Тот отказался - стеснялся неопытности и опасался последствий из-за своего возраста.

Как рассказывает следователь Дрибинского райотдела Следственного комитета Александр Новиков, об ответственности за интимную связь с несовершеннолетним девушка знала. Но ее это не остановило, пишут horki.info.

Спустя некоторое время пара вернулась к этому вопросу. Договорились никому ни о чем не рассказывать. Только когда девушка уехала к себе в Горки, парень все равно проболтался - похвастался перед одноклассниками своим опытом. Слухи дошли до учителей, те сообщили обо всем родителям, а там вмешалась и милиция.

Теперь девушка осуждена по статье 168 УК РБ за половое сношение с не достигшим 16-летнего возраста подростком.