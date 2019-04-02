Убил адвоката, готовился убить следователя. Завершено расследование дела белоруса - участника банды Мариянчука

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Следственный комитет завершил расследование дела белоруса, который был участником украинской банды Мариянчука. На счету банды - больше 60 преступлений.

49-летнего мужчину из Ушачского района Витебской области задержали прошлой весной. Он уже был судим за убийство в 1994 году, а в конце 2000-х - за вымогательство и разбой.

Когда шло расследование этих преступлений, мужчину подозревали и в убийстве в Украине в составе банды Василия Мариянчука (Васи Чеченского, Бухгалтера), но тогда доказать это не удалось. Повлияло то, что на тот момент была неопределенность с делом главаря банды, Василия Мариянчука. Досудебное расследование по этому делу продолжалось, приговор Мариянчуку вынесли только в 2016 году, хотя задержали его еще в 1999-м. Главаря приговорили к пожизненному заключению.

Наконец, в 2018 году следователям удалось найти доказательства, что мужчина из Беларуси причастен к особо тяжким преступлениям, которые происходили в Украине в начале 2000-х. Обвинение ему предъявили в феврале 2019-го. Так, по версии следствия, он причастен к шести преступлениям в составе банды Мариянчука - белорус выполнял заказы главаря. «Послужной список» жителя Витебщины действительно впечатляет.

Итак, Мариянчук, уже будучи в СИЗО, заказал белорусу убийство адвоката. Мужчина задание выполнил. Он же готовился к убийству одесского следователя прокуратуры Галины Климович - она была руководителем следственной группы по делу Мариянчука, а позже занималась расследованием отравления президента Украины Виктора Ющенко. Операция не удалась, поэтому белорусский киллер убил мужчину и покушался еще на одно убийство, чтобы инсценировать их причастность к приготовлению к убийству Галины Климович. Этим мужчинам члены банды подбрасывали улики, которые должны были повести следствие по неверному пути.

Следующее преступление в списке - грабеж семейной пары, которая занималась обменом валюты в Одессе. Участники банды похитили сумму, эквивалентную на тот момент (2001 - 2002 годы) 20 тысячам долларов.

Следствие считает, что белорус причастен к убийству участника банды, который давал показания по делу Мариянчука.

Ответит он и за незаконные действия с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Обвиняют его и в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, которые нашли у него дома в мае 2018 года.

В ходе следствия дополнительно возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство сотрудников спецподразделения по борьбе с терроризмом «Альфа» СБУ и сотрудников милиции Украины.

Уголовное дело передано в суд.