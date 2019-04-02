Лукашенко: На каждом пятачке должны быть высажены деревья

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- Нынешний год, как мы договаривались, - это год наведения порядка, приведения нашей Беларуси в порядок, чтобы она вся была в цветах и зелени. Страна должна быть красивой. В каждой деревеньке, агрогородке, в каждом районе, области, в Минске - на каждом пятачке должны быть высажены деревья. Это здоровье людей, в конце концов. Это наша визитная карточка. И вам нужно навести порядок раз и навсегда - тогда люди будут понимать, какой порядок должен быть и как его поддерживать, - отметил Александр Лукашенко на совещании по вопросам регионального развития, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко напомнил, что давно давал указание высадить вдоль автомобильных дорог, на пустырях и неиспользуемых территориях деревья и кустарники.

- Это же практично. Меньше надо будет обкашивать придорожные полосы. Но воз и ныне там. Спрошу с каждого помощника по областям и городу Минску. Возьмите это под контроль, пока гром не грянул.