2019-04-02T15:25:11+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске облили краской «Табакерку»

Ранее горожане пытались бороться с засильем табачных киосков мирными методами - собирали подписи под петицией
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске "Табакерку" облили красной краской. Фото: Вконтакте, группа "Витебск Cіty".В Витебске "Табакерку" облили красной краской. Фото: Вконтакте, группа "Витебск Cіty".
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В Витебске неизвестные облили красной краской киоск «Табакерка», расположенный около одного из крупных торговых центров. Это произошло 1 апреля.

С «Табакерками» белорусы начали бороться практически сразу же, как только однотипные киоски стали появляться в городах. Жители Бреста и Витебска собрали подписи под петициями против того, чтобы табачные киоски устанавливались поблизости от школ, детских садов, объектов культуры и спорта, учреждений здравоохранения и велодорожек. Противники навязчивой рекламы табака в Бресте в январе разбили стекла в одной из «Табакерок».

Тем временем в Витебске киоск, идентичный по дизайну «Табакеркам», появился рядом с одной из православных церквей. Церковь получила его в подарок от компании, которой принадлежат табачные киоски. В нем разместится церковная лавка.

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