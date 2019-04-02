На дне Комсомольского озера нашли тело 25-летнего минчанина, которого искали три дня

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Вечером в субботу, 30 марта, 25-летний молодой человек вышел из дома по улице Каховская, 49 и ушел в неизвестном направлении. Бориса Минакова искали сотрудники Центрального РУВД, волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел». В ориентировках, которые распространял «Ангел», было указано, что у парня проблемы с сердцем.

До середины дня 2 апреля было неизвестно, куда пропал молодой человек. Позже выяснилось, что тело Бориса нашли сотрудники ОСВОД на дне Комсомольского озера. Сейчас там работает следственно-оперативная группа, специалисты выясняют, что произошло.