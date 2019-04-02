«Катилось по проезжей части». У двух машин на МКАД отлетели колеса

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Сегодня у двух автомобилей во время движения по МКАД отлетели колеса, рассказала belta.by старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Анастасии Редько. В первом случае колесо отлетело у «Опеля» и продолжило катиться по проезжей части. Колесо остановили сотрудники ГАИ - оно благополучно вернулось владельцу.

Кстати, незадолго до этих случаев оба водителя были на шиномонтаже, где переобули свои автомобили в летнюю резину. В ГАИ напоминают, что водитель обязан содержать свой автомобиль в технически исправном состоянии и проверять его перед поездкой.