КП Беларусь
«Катилось по проезжей части». У двух машин на МКАД отлетели колеса
Незадолго до этого водители переобули машины на шиномонтаже
Колеса вернули владельцам. Фото: телеграм-канал ГАИ Минска
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Сегодня у двух автомобилей во время движения по МКАД отлетели колеса, рассказала belta.by старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Анастасии Редько. В первом случае колесо отлетело у «Опеля» и продолжило катиться по проезжей части. Колесо остановили сотрудники ГАИ - оно благополучно вернулось владельцу.
Кстати, незадолго до этих случаев оба водителя были на шиномонтаже, где переобули свои автомобили в летнюю резину. В ГАИ напоминают, что водитель обязан содержать свой автомобиль в технически исправном состоянии и проверять его перед поездкой.