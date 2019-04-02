Иностранцы смогут находиться в Беларуси 10 дней без регистрации
Поправки в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства представил сегодня в нижней палате парламента заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко. Чтобы улучшить туристическую и инвестиционную привлекательность Беларуси, планируется ввести такие изменения:
Срок пребывания иностранцев без регистрации увеличат с 5 до 10 дней.
Высококвалифицированным специалистам-иностранцам для получения разрешения на постоянное проживание теперь нужно прожить в Беларуси не семь лет, как сейчас, а четыре года. При этом, если с иностранными специалистами расторгнут контракт по их вине, они должны будут вернуть выплаченные подъемные. Если они этого не сделают, будет запрещен въезд в страну.
Разрешение на временное проживание высококвалифицированным работникам-иностранцам будут выдавать на два года.