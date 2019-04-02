В Лиде парень подарил другу деньги с найденной карточки – оба стали фигурантами уголовных дел

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В Лиде 19-летний парень нашел чью-то потерянную банковскую карту. Молодой человек не стал звонить в банк, чтобы найти владельца, не обратился в милицию. Парень снял с карточки деньги и решил ими поделиться с 17-летним другом. Второй подросток знал, что эти 80 рублей сняты с чужой карточки, но подарок принял.

Теперь в отношении двух друзей заведены уголовные дела. Старшему придется ответить за хищение путем использования компьютерной техники, младшему – за приобретение или сбыт денег, заведомо добытых преступным путем. Минимальное наказание в обоих случаях – штраф, максимальное – лишение свободы на срок до трех лет. Как сообщают в МВД, весной 2018 года 17-летнего подростка уже дважды привлекали к административной ответственности за распитие спиртного в общественных местах