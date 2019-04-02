Мужчина из Иваново по ошибке выпил чистящее средство и умер

Пострадавший сам обратился в больницу, но спасти его не удалось

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1 апреля за помощью к врачам в центральную районную больницу Иваново пришел 57-летний мужчина. Он рассказал, что случайно выпил чистящее средство для машины. Его экстренно госпитализировали с предварительным диагнозом «химический ожог пищевода». Несмотря на усилия медиков, мужчину не удалось спасти – он скончался через полчаса, рассказал официальный представитель УВД Брестской области Сергей Дученко. Сейчас сотрудники милиции выясняют все обстоятельства этого происшествия.