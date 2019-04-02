2019-04-02T18:05:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Брестчанин пытался ввезти в Беларусь айфоны на 85 тысяч рублей

У него забрали и телефоны, и автомобиль
Полина СВЕТЛОВА
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В тайниках машины было спрятано 30 айфонов. Фото: ГПКВ тайниках машины было спрятано 30 айфонов. Фото: ГПК
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Утром 31 марта пограничники в пункте пропуска «Домачево» нашли в одном из автомобилей тайник с крупной партией контрабанды, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета. За рулем «Рено» был 33-летний брестчанин. Во время проверки в автомобиле сотрудники таможни нашли тайники: под задним сиденьем и в конструктивных особенностях кузова были спрятаны 28 смартфонов iPhone Xs и два iPhone Xr. По оценке таможни, стоимость телефонов - больше 85 тысяч рублей. Минивэн изъят до решения суда. Интересно, что стоит он в 10 раз меньше, чем айфоны - около 8 тысяч рублей.

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