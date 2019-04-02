«Покупали для распространения»: Четырех минчан задержали с марихуаной

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Сотрудники наркоконтроля столицы задержали четырех мужчин, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, информируют в пресс-службе ГУВД Минска.

Проверяя информацию о причастности к торговле наркотиками 34-летнего минчанина, правоохранители вышли на его покупателей. В итоге оказалось, что два безработных минчанина в возрасте 31 года и 48 лет, не только покупали «траву» у распространителя, но потом занимались ее перепродажей.

По такой же «схеме» работал и еще один 26-летний подозреваемый. Мужчина работал барменом в одном из клубов столицы и так же покупал марихуану для последующего распространения.

– Дома у 34-летнего задержанного было обнаружено примерно 170 граммов сухой марихуаны. По месту жительства других фигурантов, 31-и 48-летнего, – примерно по 10 граммов психотропа. У бармена было при себе 4 грамма сухой конопли, – уточнили в ГУВД.

Возбуждено уголовное дело, главному продавцу уже предъявили обвинение. Кроме наркотиков у него дома были изъяты два мобильника. Сейчас определяется источник происхождение наркотика, назначен ряд экспертиз.