Пьяный таксист врезался в автомобиль на встречке и уехал - спешил на вызов

В Новополоцке таксист скрылся с места ДТП, потому что спешил на вызов. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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В Новополоцке нетрезвый таксист выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. Это произошло 2 апреля в 7.40 около дома №45 по улице Молодежной. Такси с места ДТП уехало.

-Об аварии в милицию сообщил потерпевший водитель. Он запомнил марку такси и его госномер. Таксиста задержали через 20 минут, - рассказали в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Алкотестер показал, что в крови у водителя было от 0,9 до 1,5 промилле алкоголя. Сам мужчина объяснил, что за день до аварии выпил 150 граммов вина. По его версии, с места аварии он скрылся потому, что спешил на вызов – должен был отвезти женщину с ребенком.

На таксиста составили три административных протокола: за езду в пьяном виде, создание аварийной ситуации и оставление места ДТП.