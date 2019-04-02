«Зарезал, потому что достала!»: школьник из Столбцов начал давать показания

Вадим М. не помнит, как убил 11-классника, но на учительницу напал осознанно. Фото: nn.by.

Изменить размер текста: A A

Десятиклассник школы №2 в Столбцах начал давать признательные показания, стало известно в эфире «Альфа-радио» со слов Юлии Гончаровой, официального представителя СК Беларуси. Сообщается, что обвиняемый в жестоких преступлениях несовершеннолетний Вадим М. признает свою вину частично.

Напомним, парня обвиняют в двойном убийстве и покушении на убийство еще двоих – ЧП в Столбцах произошло в феврале. Тогда школьник пришел в учебное заведение с ножом и в классе напал на учительницу Марину Пархимович, а также ранил двух учеников, которые попытались вступиться за педагога. Затем он перешел в другой кабинет и убил 11-классника Александра Романова.

Другие подробности по громкому делу узнали также журналисты nn.by, которым удалось связаться с матерью обвиняемого. Однако женщина, рассказала, что ей не известны многие детали, так как со своим сыном ей видеться не разрешают – к мальчику пустили только отца.

Мужу, по словам женщины, сын сообщил, что не помнит, как совершил убийство ученика 11 класса: «не помнит, как и почему». Но касаемо смерти педагога Вадим признался, что сделал это осознанно, мол «в школе она его достала».

Следствие продолжается. Молодому человеку грозит максимально до 15 лет заключения, так как он не достиг совершеннолетнего возраста.