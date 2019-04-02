Минчанин украл деньги у младшего брата, чтобы выпить с друзьями

Изменить размер текста: A A

Житель Минска украл деньги у родственника, чтобы потратить их на выпивку, информируют в пресс-службе ГУВД столицы.

В хищении денежных средств обвиняется безработный мужчина 36 лет. Известно, что злоумышленник проживает в одной квартире с младшим братом и его женой. Вечером 27 марта, вору захотелось устроить «вечеринку» для своих друзей. А так как в карманах гулял ветер – не постеснялся забраться в комнату родного брата. там в личных вещах он нашел и присвоил 100 долларов. Обворованному брату ничего не оставалось, как обратиться в милицию.

Вора вскоре вычислили правоохранители. К слову, это далеко не первый случай «прихватизации» в этой семье – ранее мужчина, чтобы обогатиться, украл ноутбук невестки. Тогда же его в первый раз привлекли к уголовной ответственности за кражу.

Преступник задержан, материалы направлены на правовую оценку.