2019-04-02T20:21:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Могилевчанин приревновал 60-летнюю супругу и ударил ее ножом

Ревнивец может сесть на 8 лет
Надежда БУТОВИЧ
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Приревновал из-за фильма и пырнул ножом.Приревновал из-за фильма и пырнул ножом.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Поножовщиной закончились семейные посиделки пожилой пары перед телевизором, сообщается со слов официального представителя Ленинского РОВД Могилева Елены Симоновой.

На сон грядущий 65-летний мужчина с 60-летней супругой поздно вечером решили посмотреть мелодраму.

– Устроились на диване, выбрали кино, и все бы хорошо, но любовные треугольники в фильме заставили подвыпившего мужчину ревновать. Могилевчанин начал допрашивать женщину, не изменяла ли она ему за годы брака. Жена сказала, что была ему верна, – рассказали в пресс-службе.

Однако мужчина настроился на скандал и стал нагнетать обстановку, ругаться, а затем и вовсе схватился за нож и ударил им жену в область поясницы. Поняв, что натворил, «доморощенный Отелло», позвонил в скорую помощь.

Женщину с ножевым ранением доставили в больницу. А задержанному ревнивцу грозит уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений и до 8 лет тюрьмы. Сообщается, что ранее мужчина не привлекался даже к административной ответственности, на учете в органах ВД не состоял.

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