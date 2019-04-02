2019-04-02T20:54:50+03:00
Экономика
КП Беларусь

Совмин увеличил тарифную ставку первого разряда

Ее размер изменится с 1 мая
Надежда БУТОВИЧ
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Тарифная ставка первого разряда превысит 36 рублей.Тарифная ставка первого разряда превысит 36 рублей.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В последний раз тарифную ставку первого разряда поднимали в октябре 2018 года. И вот в Совмине приняли решение об ее очередном изменении, информируют в пресс-службе правительства.

Так указом №214, подписанным в понедельник, 1 апреля, решено поднять тарифную ставку первого разряда на 90 копеек. На сегодня размер тарифной ставки первого разряда составляет 35,5 рубля. И с 1 мая 2019 года она вырастет до 36 рублей 40 копеек.

Таким образом, решением, принятым белорусским правительством, новый размер тарифной ставки первого разряда повлияет на зарплаты бюджетников и работников иных организаций, получающих субсидии из госбюджета и приравниваемых по оплате труда к бюджетным.

Напомним, что уже со следующего году эту привязку отменят. И начислять зарплаты бюджетникам будут привязываясь не к тарифной ставке первого разряда, а к базовой ставке.

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