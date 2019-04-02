2019-04-02T21:24:12+03:00
Общество
КП Беларусь

«Обелиск «Минск – город-герой» и скульптура женщины-Родины»: Лукашенко учредил медаль к 75-летию освобождения Беларуси

Юбилейной медалью наградят также иностранцев, которые участвовали в боевых действиях
Надежда БУТОВИЧ
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Юбилейная медаль к 75-летию освобождения Беларуси. Фото: belta.by.Юбилейная медаль к 75-летию освобождения Беларуси. Фото: belta.by.
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В Беларуси утверждена юбилейная медаль к 75-летнему юбилею освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующий указ №134 был подписан Александром Лукашенко во вторник, 2 апреля, информируют в пресс-службе главы государства.

Юбилейная награда изготовлена из латуни. Лицевую сторону украшает обелиск «Минск – город-герой», а также скульптура женщины, символизирующая «образ Родины». Кроме того, по окружности медали – надпись на белорусском языке «Подзвіг народа несмяротны».

Сообщается, что медалью будут награждены ветераны ВОВ, бывшие узники концентрационных лагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного удержания, созданных фашистами и их союзниками за годы Второй мировой войны.

Также уточняется, что эту почетную награду смогут получить иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают за пределами Беларуси и принимали непосредственное участие в боевых действиях, освобождая нашу страну от оккупантов. Кроме того, юбилейной медали удостоятся военнослужащие белорусских ВС и других формирований, работники госорганов и все, кто внес значительный вклад в героическое и патриотическое воспитание граждан Беларуси, в увековечивание памяти погибших, а также организацию мероприятий, посвященных 75-летию освобождения страны.

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