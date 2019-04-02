Плохо спел: в Могилеве в караоке избили посетителя

Пьяному мужчине не понравилось чужое пение и он избил посетителя. Фото-иллюстрация: pixabay.com.

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Обращением в милицию закончился вечер в караоке в областном центре для 25-летнего могилевчанина, сообщает ресурс mogilevnews.by со ссылкой на Елену Симонову, официального представителя Ленинского РОВД Могилева.

Молодой человек пел любимую композицию, когда к нему подошел незнакомый мужчина и потребовал остановить пение.

– Могилевчанин петь не прекратил и тогда пьяный посетитель ударил его кулаком по лицу, – рассказала представительница РОВД.

Потерпевшему пришлось обратиться в милицию. Обидчиком оказался 39-летний горожанин, работающий водителем на одном из заводов Могилева. В тот вечер заводчанин изрядно подогрел себя спиртными напитками и ему не понравилось не только пение молодого человека, но в принципе почти все, кто пели, на его нетрезвый взгляд, делали это не ахти. И когда в 03.00 часа еще один доморощенный исполнитель начал «коверкать» любимую песню – мужчина не выдержал.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по обвинению в хулиганстве. Известно, что ранее обвиняемый судим не был.