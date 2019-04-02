2019-04-02T22:13:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на 3 апреля: днем потеплеет до +14

Но будет сильный ветер
Надежда БУТОВИЧ
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Будет по-весеннему тепло.Будет по-весеннему тепло.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Белорусские синоптики обещают на среду, 3 апреля, довольно теплую, но ветреную погоду, проинформировали belta.by в Белгидромете.

Ночью сохранится прохладная с заморозками погода: от 0 и до -6. Будет теплее только в западных регионах – около 1 – 2 градусов с плюсом.

Днем в среду значительно потеплеет и в среднем температура установится в пределах +8 - +14 градусов выше ноля.

Подпортит этот вполне себе теплый день только ветер юго-восточного направления со скоростью 4 – 9 метров в секунду. На западе ветер будет порывистым с ускорениями до 14 метров в секунду, а в некоторых регионах дойдет и до «шквалистых» – 15 – 18 метров в секунду.

В целом, первая апрельская среда будет малооблачной и без осадков. Хотя расставаться с теплыми вещами: типа шапки, куртки или твидового пальто мы пока вам не советуем!

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