КП Беларусь
В Минске с неженатого и бездетного дворника взыскали 133 рубля алиментов
Прокурор восстановил справедливость
В Минске с неженатого и бездетного дворника взыскали 133 рубля алиментов.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Можно представить возмущение холостого и не имеющего детей 45-летнего дворника, когда тот увидел, что из зарплаты высчитали 133 рубля… алиментов.
В ЖЭСе показать исполнительный лист отказались, и мужчина пожаловался прокурору.
Должником оказался родной брат дворника. Фамилия и отчество у братьев совпадали, а имя и даты рождения были разными, и в данном ЖЭУ брат-алиментщик никогда не работал, сообщает prokuratura.gov.by.
Прокурор восстановил справедливость, деньги вернули, бухгалтер ЖЭУ привлечен к дисциплинарной ответственности.