В Минске с неженатого и бездетного дворника взыскали 133 рубля алиментов. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Можно представить возмущение холостого и не имеющего детей 45-летнего дворника, когда тот увидел, что из зарплаты высчитали 133 рубля… алиментов.

В ЖЭСе показать исполнительный лист отказались, и мужчина пожаловался прокурору.

Должником оказался родной брат дворника. Фамилия и отчество у братьев совпадали, а имя и даты рождения были разными, и в данном ЖЭУ брат-алиментщик никогда не работал, сообщает prokuratura.gov.by.

Прокурор восстановил справедливость, деньги вернули, бухгалтер ЖЭУ привлечен к дисциплинарной ответственности.