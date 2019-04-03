КП Беларусь
В Гродно девушка готовила ужин и пострадала от взрыва газа
Девушка получила ожоги I - II степени - обгорело 17% тела
В Гродно девушка готовила ужин и пострадала от взрыва газа. Фото: 112.by.
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Не подозревая об опасности, девушка готовила ужин на газовой плите, и вдруг случился взрыв.
О ЧП вечером 2 апреля сообщил сосед. Взрыв бытового газа случился в квартире на четвертом этаже в доме по переулку Доватора, сообщает grodno.mchs.gov.by.
Когда приехали специалисты МЧС, в квартире на четвертом этаже догорал диван. После взрыва девушка самостоятельно вышла из квартиры. Вокруг, в том числе на лестнице, было плотное задымление.
Девушку с ожогами I - II степени (17% тела) доставили в больницу скорой медицинской помощи. 17 жильцов подъезда на время эвакуировали. Проводится проверка.