В Беларуси выявили 45 случаев кори

Почти половина случаев кори - завозные, остальные с ними связаны

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В 2019 году в Беларуси выявили 45 подтвержденных случаев кори.

Из них 24 случая - завозные, остальные - связанные с завозными, сообщает minzdrav.gov.by. Болезнь регистрировали во всех областях Беларуси.

В Добруше в марте 2019 года выявили корь у 15-летнего подростка. Парень общался с сестрой, приехавшей в гости из Москвы.

Напомним, в 2016 году в Европе началась вспышка кори, которая продолжается и сейчас. В 2018 году заболело больше 20 тысяч человек, 35 человек умерли. В Украине в 2018 году корью переболели более 54 тысяч человек.

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