В Новополоцке ночью из общежития эвакуировали 286 студентов. Фото: 112.by.

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Первым делом в общежитии Полоцкого университета сработала сигнализация. Подъехавшие специалисты увидели задымление на первом этаже. Загорание случилось в электрощитовой.

Сработала не только сигнализация, но и дымовые извещатели.

Меры были приняты сразу. В срочном порядке из общежития эвакуировали 286 человек, среди них 27 несовершеннолетних, сообщает mchs.gov.by.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Возможно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.