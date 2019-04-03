КП Беларусь
В Новополоцке ночью из общежития эвакуировали 286 студентов
ЧП произошло в Полоцком университете
В Новополоцке ночью из общежития эвакуировали 286 студентов. Фото: 112.by.
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Первым делом в общежитии Полоцкого университета сработала сигнализация. Подъехавшие специалисты увидели задымление на первом этаже. Загорание случилось в электрощитовой.
Сработала не только сигнализация, но и дымовые извещатели.
Меры были приняты сразу. В срочном порядке из общежития эвакуировали 286 человек, среди них 27 несовершеннолетних, сообщает mchs.gov.by.
Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Возможно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.