2019-04-03T12:28:12+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларусь едут французские лицеисты - знакомиться с историей холокоста

Молодые французы идут по следам ШОА
Сергей ДЕМИДОВ
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В Беларусь французские лицеисты едут знакомиться с историей холокоста - 21-23 октября 1943-го фашисты ликвидировали Минское гетто и всех его узников.В Беларусь французские лицеисты едут знакомиться с историей холокоста - 21-23 октября 1943-го фашисты ликвидировали Минское гетто и всех его узников.
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С 7 по 11 апреля французские лицеисты познакомятся с историей холокоста на территории Беларуси.

Они узнают о жизни евреев до войны, репрессиях и массовых расстрелах в гетто, а также о вооруженном еврейском сопротивлении.

8 апреля молодые французы посетят места расстрелов евреев, старое еврейское кладбище, мемориал «Яма», памятник «Разбитый очаг».

Вечером в присутствии посла Франции в Беларуси господина Дидье Канесса состоится передача исторической доски в честь памяти жертв Минского гетто в «Исторической мастерской Минска».

9 апреля французские студенты посетят мемориал в Малом Тростенце и еврейские места в Смолевичах: старое еврейское кладбище, место расположения гетто, место расстрела евреев, советских военнопленных и местного населения.

10 апреля студенты побывают в поселке Мир, где встретятся со свидетелями трагедии, посетят еврейское кладбище и места расстрелов.

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21-23 октября 1943-го фашисты ликвидировали Минское гетто и всех его узников (продолжение здесь).

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