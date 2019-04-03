В Беларусь едут французские лицеисты - знакомиться с историей холокоста
С 7 по 11 апреля французские лицеисты познакомятся с историей холокоста на территории Беларуси.
Они узнают о жизни евреев до войны, репрессиях и массовых расстрелах в гетто, а также о вооруженном еврейском сопротивлении.
8 апреля молодые французы посетят места расстрелов евреев, старое еврейское кладбище, мемориал «Яма», памятник «Разбитый очаг».
Вечером в присутствии посла Франции в Беларуси господина Дидье Канесса состоится передача исторической доски в честь памяти жертв Минского гетто в «Исторической мастерской Минска».
9 апреля французские студенты посетят мемориал в Малом Тростенце и еврейские места в Смолевичах: старое еврейское кладбище, место расположения гетто, место расстрела евреев, советских военнопленных и местного населения.
10 апреля студенты побывают в поселке Мир, где встретятся со свидетелями трагедии, посетят еврейское кладбище и места расстрелов.
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