КП Беларусь
Минчанка спрыгнула с 3-го этажа, чтобы спасти кота, и попала в больницу
Девушка хотела снять кота с козырька подъезда, но попала в больницу с травмами
Минчанка выпрыгнула с 3 этажа, чтобы спасти кота, и попала в больницу. Фото: 112.by.
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Днем 2 апреля в минском микрорайоне Серебрянка произошло ЧП.
Сердобольная минчанка решила спасти кота - снять его с козырька подъезда.
Для этого девушка выпрыгнула из окна 3-го этажа на козырек, что находится на уровне 2-го этажа. И получила травмы.
Теперь уже спасателям пришлось спасать девушку, решившую спасти кота, сообщает minsk.mchs.gov.by.
С козырька девушку снимали уже на носилках, чтобы передать пострадавшую бригаде скорой помощи.
Спасительница получила ЧМТ легкой степени и ушибла крестец.