В Копыльском районе рабочий упал с 7-метровой высоты и погиб

В Копыльском районе рабочий чинил вентиляцию на молочной ферме, упал с 7-метровой высоты и погиб. Фото: sk.gov.by.

От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте

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Трагедия случилась 25 марта.

Рабочий стройбригады ремонтировал вентиляцию на молочной ферме в Копыльском районе.

Мужчина сорвался с 7-метровой высоты и от полученных травм скончался на месте, сообщает sk.gov.by.

Проведена доследственная проверка, выявлены нарушения - рабочие не прошли инструктаж, работали на высоте без специальных средств защиты и страховочных поясов.

Возбуждено уголовное дело.