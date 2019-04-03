КП Беларусь
В Копыльском районе рабочий упал с 7-метровой высоты и погиб
От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте
В Копыльском районе рабочий чинил вентиляцию на молочной ферме, упал с 7-метровой высоты и погиб. Фото: sk.gov.by.
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Трагедия случилась 25 марта.
Рабочий стройбригады ремонтировал вентиляцию на молочной ферме в Копыльском районе.
Мужчина сорвался с 7-метровой высоты и от полученных травм скончался на месте, сообщает sk.gov.by.
Проведена доследственная проверка, выявлены нарушения - рабочие не прошли инструктаж, работали на высоте без специальных средств защиты и страховочных поясов.
Возбуждено уголовное дело.