Минчанки-блондинки станцевали в универсаме «Центральный» после закрытия. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Судя по одежде, танцующие девушки работают в магазине продавцами [видео]

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Видео танцев одна из красавиц выложила в приложении TikTok @shymanskaya_97.

Судя по картинке, униформе и бейджику, две девушки-продавщицы танцуют в универсаме «Центральный» после закрытия магазина.

Красавицы двигаются в такт музыке и падают на пол.

Часть действия происходит в подсобном помещении, похожем на кухню. На заднем плане - ножи, висящие в ряд на стенке, бойлер и моющие средства на столешнице.