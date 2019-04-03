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Минчанки-блондинки станцевали в универсаме «Центральный» после закрытия
Судя по одежде, танцующие девушки работают в магазине продавцами [видео]
Минчанки-блондинки станцевали в универсаме «Центральный» после закрытия.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Видео танцев одна из красавиц выложила в приложении TikTok @shymanskaya_97.
Судя по картинке, униформе и бейджику, две девушки-продавщицы танцуют в универсаме «Центральный» после закрытия магазина.
Красавицы двигаются в такт музыке и падают на пол.
Часть действия происходит в подсобном помещении, похожем на кухню. На заднем плане - ножи, висящие в ряд на стенке, бойлер и моющие средства на столешнице.
«Центральный» после закрытия магазина.Источник: tik tok / @shymanskaya_97