Водитель в Гомеле выехал на тротуар и сбил пешехода: умерли оба. Фото: СК

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ДТП в Гомеле: следователи выясняют обстоятельства. Предварительно установлено, что 3 апреля 59-летний водитель автомобиля Audi в связи с резким ухудшением самочувствия не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину-пешехода. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть водителя и пешехода.

Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи обращаются к гражданам, ставшим очевидцами происшествия и обладающим записью видеорегистратора о ДТП, с просьбой позвонить в УСК по Гомельской области по телефонам: (8029) 333-32-05, (8044) 772-75-45.