КП Беларусь
На «Нафтане» рабочий упал с 30-метровой высоты и разбился насмерть
Погибшему монтажнику было 23 года
На «Нафтане» рабочий упал с 30-метровой высоты и разбился насмерть. Фото: newsby.org.
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Трагедия случилась 2 апреля на заводе «Нафтан» в Новополоцке.
Погибшему монтажнику было всего 23 года.
Предварительно, произошел несчастный случай – рабочий сорвался с 30-метровой высоты, проводя работы на специальной колонне, сообщает УВД Витебского облисполкома.
Молодой человек скончался еще до приезда бригады скорой помощи.