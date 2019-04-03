На «Нафтане» рабочий упал с 30-метровой высоты и разбился насмерть. Фото: newsby.org.

Погибшему монтажнику было 23 года

Изменить размер текста: A A

Трагедия случилась 2 апреля на заводе «Нафтан» в Новополоцке.

Погибшему монтажнику было всего 23 года.

Предварительно, произошел несчастный случай – рабочий сорвался с 30-метровой высоты, проводя работы на специальной колонне, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Молодой человек скончался еще до приезда бригады скорой помощи.