В Гомеле ОМОН взял штурмом квартиру торговца наркотиками

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У 32-летнего жителя агрогородка Еремино милиция при проверке обнаружила опасное психотропное вещество.

Им оказался альфа-PVP общей массой 0,0174 грамма. Задержанный рассказал, что купил его у 24-летнего гомельчанина.

За последним проследили. Гомельчанин отказался открыть дверь, бойцы ОМОН решили брать квартиру штурмом и вошли к нему… через окно. Благо, квартира находилась на первом этаже.

Пакет все с тем же наркотиком альфа-PVP находился на весах для точного взвешивания, сообщает gomel.mvd.gov.by.

Вес изъятого наркотика в квартире составил 0,2554 грамма.

Возбуждено уголовное дело.