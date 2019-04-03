2019-04-03T15:29:21+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле ОМОН взял штурмом квартиру торговца наркотиками

ОМОН вошел через окно
Сергей ДЕМИДОВ
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В Гомеле ОМОН взял штурмом квартиру торговца наркотиками.В Гомеле ОМОН взял штурмом квартиру торговца наркотиками.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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У 32-летнего жителя агрогородка Еремино милиция при проверке обнаружила опасное психотропное вещество.

Им оказался альфа-PVP общей массой 0,0174 грамма. Задержанный рассказал, что купил его у 24-летнего гомельчанина.

За последним проследили. Гомельчанин отказался открыть дверь, бойцы ОМОН решили брать квартиру штурмом и вошли к нему… через окно. Благо, квартира находилась на первом этаже.

Пакет все с тем же наркотиком альфа-PVP находился на весах для точного взвешивания, сообщает gomel.mvd.gov.by.

Вес изъятого наркотика в квартире составил 0,2554 грамма.

Возбуждено уголовное дело.

Силовое задержание подозреваемого в продаже психотропов в Гомеле. Источник: УВД Гомельского облисполкома

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