КП Беларусь
В Минске водолаз напугал, но спас тонущего зайца
Зверушку выловили и отпустили в Лошицкий парк
В Минске водолаз напугал тонущего зайца. Фото: 112.by.
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Тонущего зайца вечером 2 апреля заметили в воде местные жители, они же и позвонили в «101».
Спасатели подоспели вовремя.
Испуганное животное все еще находилось в воде и пыталось выбраться, но высокие бортики водохранилища не позволяли ему это сделать, сообщает minsk.mchs.gov.by.
Специалист в водолазном костюме недолго думая спустился по лестнице-штурмовке в воду. Его заяц испугался еще сильнее, но деваться было некуда.
Бедолагу достали из воды и отпустили в Лошицкий парк.