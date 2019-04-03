В Минске водолаз напугал, но спас тонущего зайца

Зверушку выловили и отпустили в Лошицкий парк

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Тонущего зайца вечером 2 апреля заметили в воде местные жители, они же и позвонили в «101».

Спасатели подоспели вовремя.

Испуганное животное все еще находилось в воде и пыталось выбраться, но высокие бортики водохранилища не позволяли ему это сделать, сообщает minsk.mchs.gov.by.

Специалист в водолазном костюме недолго думая спустился по лестнице-штурмовке в воду. Его заяц испугался еще сильнее, но деваться было некуда.

Бедолагу достали из воды и отпустили в Лошицкий парк.