2019-04-03T16:23:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске возле метро «Михалово» мужчина схватил девушку за волосы и замахнулся ножом

Составлен фоторобот, мужчину разыскивают по подозрению в хулиганстве
Сергей ДЕМИДОВ
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В Минске возле метро «Михалово» мужчина схватил девушку за волосы и замахнулся ножом.В Минске возле метро «Михалово» мужчина схватил девушку за волосы и замахнулся ножом.
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Инцидент произошел ночью, неподалеку от метро «Михалово».

Около двух часов ночи на велодорожке по улице Прилукской мужчина схватил девушку за волосы и пытался ударить ножом, но она отбилась от него сумкой, сообщает sb.by.

Составлен фоторобот, ведутся поиски.

Разыскиваемому на вид 50-60 лет, рост около 170 - 175 сантиметров, среднее телосложение, седые короткие волосы. Был в черной майке с короткими рукавами, заправленной в брюки светло-зеленого цвета. Всех, кто может помочь, просят позвонить по телефонам: 8 (029) 165-89-53, 8 (029) 256-33-69 или 102.

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