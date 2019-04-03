В Минске возле метро «Михалово» мужчина схватил девушку за волосы и замахнулся ножом

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Инцидент произошел ночью, неподалеку от метро «Михалово».

Около двух часов ночи на велодорожке по улице Прилукской мужчина схватил девушку за волосы и пытался ударить ножом, но она отбилась от него сумкой, сообщает sb.by.

Составлен фоторобот, ведутся поиски.

Разыскиваемому на вид 50-60 лет, рост около 170 - 175 сантиметров, среднее телосложение, седые короткие волосы. Был в черной майке с короткими рукавами, заправленной в брюки светло-зеленого цвета. Всех, кто может помочь, просят позвонить по телефонам: 8 (029) 165-89-53, 8 (029) 256-33-69 или 102.