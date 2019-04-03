КП Беларусь
В Минске на создание скоростного трамвая нужно 6 - 7 лет
Специалисты уточняют, что проект пока только анонсируется
Интересно, в какую сумму обойдется бюджету создание скоростной трамвайной линии?Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Пока же в Минске чуть ли не каждый год чинят обычные трамвайные пути.
Но есть и мечты - например, что когда-нибудь по белорусской столице будут ездить скоростные трамваи и можно будет домчаться от Серебрянки до Комсомольского озера за считаные минуты.
Для реализации подобного проекта потребуется реконструкция улично-дорожной сети и прилегающих территорий - работы могут занять 6 - 7 лет, сообщает слова специалистов belta.by.
Однако первый участок линии может заработать уже через три-четыре года.
По предварительной информации, трамвай будет перевозить пассажиров из микрорайона Сухарево в район улицы Кальварийской.