В Минске на создание скоростного трамвая нужно 6 - 7 лет

Специалисты уточняют, что проект пока только анонсируется

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Пока же в Минске чуть ли не каждый год чинят обычные трамвайные пути.

Но есть и мечты - например, что когда-нибудь по белорусской столице будут ездить скоростные трамваи и можно будет домчаться от Серебрянки до Комсомольского озера за считаные минуты.

Для реализации подобного проекта потребуется реконструкция улично-дорожной сети и прилегающих территорий - работы могут занять 6 - 7 лет, сообщает слова специалистов belta.by.

Однако первый участок линии может заработать уже через три-четыре года.

По предварительной информации, трамвай будет перевозить пассажиров из микрорайона Сухарево в район улицы Кальварийской.