КП Беларусь
БЖД готовится продавать билеты в вагонах прямо во время поездки
Планируется, что новые правила продажи билетов заработают уже в мае
БЖД хочет продавать билеты в поездах прямо во время поездки.Фото: Ольга ЕРОХИНА
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Если это случится, то билет на поезд можно будет купить в поезде уже во время поездки.
В мае Белорусская железная дорога планирует снять ограничения по продаже проездных документов с электронной регистрацией, которые можно будет приобретать даже в пути следования, сообщает xpress.by.
Для этого надо оснастить вагоны мобильными терминалами контроля документов. Это позволит отказаться от бумажных ведомостей со списками пассажиров, купивших билет с электронной регистрацией.