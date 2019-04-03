2019-04-03T17:42:43+03:00
Общество
КП Беларусь

БЖД готовится продавать билеты в вагонах прямо во время поездки

Планируется, что новые правила продажи билетов заработают уже в мае
Сергей ДЕМИДОВ
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БЖД хочет продавать билеты в поездах прямо во время поездки.БЖД хочет продавать билеты в поездах прямо во время поездки.Фото: Ольга ЕРОХИНА
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Если это случится, то билет на поезд можно будет купить в поезде уже во время поездки.

В мае Белорусская железная дорога планирует снять ограничения по продаже проездных документов с электронной регистрацией, которые можно будет приобретать даже в пути следования, сообщает xpress.by.

Для этого надо оснастить вагоны мобильными терминалами контроля документов. Это позволит отказаться от бумажных ведомостей со списками пассажиров, купивших билет с электронной регистрацией.

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