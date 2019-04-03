Без погоды, сказок и гороскопа: «Белтелеком» отменил ряд услуг

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Нацоператором электросвязи принято решение по «отключению» ряда предоставляемых услуг, проинформировали в пресс-службе компании.

– Оказание справочно-информационных услуг прекращается, – уточнили в «Белтелекоме».

Таким образом, уже с начала апреля 2019 года прекращают свое функционирование определенные телефонные опции. Так среди сервисов, которые попали под «ликвидацию» отменяется сообщение: «Тарифов ЖКХ» (был доступен по номеру 175), «Киноафиши» (191), «Посмеемся» (192), «Гороскопа» (194), «Прогноза погоды» (195), «Сказок и песен для детей» (196), «Именин» (197).

В пресс-службе объяснили данный шаг тем, что взамен телефонных «информаторов» появилось большое количество альтернативных ресурсов и источников получения информации.

Например, актуальную погоду в Беларуси вы всегда можете узнать на сайте «Комсомолки», а не по телефону.