Двое парней и девушка в Могилеве держали в плену 17-летнего парня в заброшенном сарае
Могилевским областным УСК расследуется дело о незаконном лишении свободы, информирует belta.by со слов Анастасии Лавринович, официального представителя следственного органа.
Фигурантами, которых подозревают в особо злостном хулиганстве, являются два парня и 19-летняя девушка.
– Молодые люди, относившиеся к антифашистскому движению, возомнив себя охотниками на «нацистов», считали вправе нападать на других граждан, с чьим мировоззрением они были не согласны, – сообщила подробности Лавринович.
Сообщается, что 25 августа 2018 года злоумышленники заманили в бесхозный сарай 17-летнего парня. По их мнению, «виновный» будто бы придерживался нацистских взглядов. В сарае они удерживали его около двух часов, все это время угрожали насилием и избивали.
В отношении всех трех преступников возбуждены уголовные дела. Парни – под стражей, девушка помещена под домашний арест. Кроме того, парней считают причастными к двум другим схожим хулиганствам. Потенциальных «нацистов» злоумышленники искали в соцсетях. Затем назначалась встреча, где они распыляли в лицо жертвам газовые баллончики, а потом избивали их.
Расследование продолжается.
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