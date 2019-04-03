2019-04-03T19:09:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двое парней и девушка в Могилеве держали в плену 17-летнего парня в заброшенном сарае

Молодые люди считали себя охотниками на «нацистов» и находили жертв в соцсетях
Надежда БУТОВИЧ
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Пленника хулиганы несколько часов избивали и грозились насилием.Пленника хулиганы несколько часов избивали и грозились насилием.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Могилевским областным УСК расследуется дело о незаконном лишении свободы, информирует belta.by со слов Анастасии Лавринович, официального представителя следственного органа.

Фигурантами, которых подозревают в особо злостном хулиганстве, являются два парня и 19-летняя девушка.

– Молодые люди, относившиеся к антифашистскому движению, возомнив себя охотниками на «нацистов», считали вправе нападать на других граждан, с чьим мировоззрением они были не согласны, – сообщила подробности Лавринович.

Сообщается, что 25 августа 2018 года злоумышленники заманили в бесхозный сарай 17-летнего парня. По их мнению, «виновный» будто бы придерживался нацистских взглядов. В сарае они удерживали его около двух часов, все это время угрожали насилием и избивали.

В отношении всех трех преступников возбуждены уголовные дела. Парни – под стражей, девушка помещена под домашний арест. Кроме того, парней считают причастными к двум другим схожим хулиганствам. Потенциальных «нацистов» злоумышленники искали в соцсетях. Затем назначалась встреча, где они распыляли в лицо жертвам газовые баллончики, а потом избивали их.

Расследование продолжается.

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