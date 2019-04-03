«От грудничка пахло кленовым сиропом»: в Гродно врачи по запаху диагностировали заболевание, которое встречается у одного на 185 тысяч детей

Изменить размер текста: A A

В отделении реанимации детской облбольницы крошечного гродненца доставили на 9 день жизни, информирует «Гродзенская праўда». У ребенка был метаболический криз: он не могу есть, плохо дышал. Однако неонатологи в прямом смысле слова учуяли в чем дело:

– От малыша пахло специфическим сладковатым запахом – будто «кленовым сиропом», – приводят журналисты слова Анны Крайней, завотделением реанимации для новорожденных и недоношенных детей Гродненской областной детской клинической больницы.

Так по запаху медики определили редкую наследственную патологию – лейциноз – болезнь, которая встречается у одного из 185 тысяч грудничков.

– Это подтвердили результаты анализа крови, проведенные в республиканском медико-генетическом центре РНПЦ «Мать и дитя», – добавила завотделением. – Болезнь характеризуется нарушением обмена белка с избыточным накоплением при этом в организме аминокислоты лейцина.

В медсреде недуг прозвали болезнью «кленового сиропа». Больные нуждаются в пожизненной строгой диетотерапии с ограничением естественного белка и применением специализированных питательных смесей. Малыши с этой патологией находятся на полном гособеспечении. Стоимость одной упаковки нужных смесей колеблется в пределах 150 рублей.

Это первый случай на памяти гродненских врачей. Состояние малыша было тяжелым, его подключили к аппарату ИВЛ, в реанимации кроха провел больше месяца. Но когда научился самостоятельно дышать и есть, его перевели в отделение для новорожденных и недоношенных детей. Спустя три недели после этого грудничка выписали. Сейчас малыш дома под постоянным контролем медработников по месту жительства.