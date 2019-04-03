«Распространял наркотики, чтобы расплатиться по кредиту»: в Минске задержали 21-летнего «минера»

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Столичные правоохранители задержали молодого закладчика, информируют в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

Парня задержали с поличным – в момент, когда он оставлял в заданному месте одну из наркотических закладок. При себе у 21-летнего минчанина было еще около 70 граммов опасного психотропа - альфа- PVP – как после определила содержание порошкообразного вещества госэкспертиза.

Следователям «минер» признался, что работает на закладках недавно, примерно месяц – хотел заработать денег, чтобы расплатиться с долгами по кредитам.

Молодой человек задержан – дело отправлено на правовую оценку. За незаконный оборот наркотиков злоумышленнику грозит до 25 лет заключения, возможно, с конфискацией имущества.

Правоохранители проводят дальнейшие следственные мероприятия, чтобы установить первоначальный источник поставки данного опасного нарковещества.