2019-04-03T20:26:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Распространял наркотики, чтобы расплатиться по кредиту»: в Минске задержали 21-летнего «минера»

Молодой человек нигде не работал
Надежда БУТОВИЧ
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Экспертиза подтвердила, что найденный «порошок» – психотроп альфа- PVP. Фото: sudexpert.gov.by.Экспертиза подтвердила, что найденный «порошок» – психотроп альфа- PVP. Фото: sudexpert.gov.by.
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Столичные правоохранители задержали молодого закладчика, информируют в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

Парня задержали с поличным – в момент, когда он оставлял в заданному месте одну из наркотических закладок. При себе у 21-летнего минчанина было еще около 70 граммов опасного психотропа - альфа- PVP – как после определила содержание порошкообразного вещества госэкспертиза.

Следователям «минер» признался, что работает на закладках недавно, примерно месяц – хотел заработать денег, чтобы расплатиться с долгами по кредитам.

Молодой человек задержан – дело отправлено на правовую оценку. За незаконный оборот наркотиков злоумышленнику грозит до 25 лет заключения, возможно, с конфискацией имущества.

Правоохранители проводят дальнейшие следственные мероприятия, чтобы установить первоначальный источник поставки данного опасного нарковещества.

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