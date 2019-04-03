Минобразования определилось со сроками вступительной компании в Беларуси в 2019 году

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В Беларуси определены сроки проведения очередной вступительной компании, информируют на сайте Национального правового интернет-портала.

Начинается череда поступлений 12 июля и продлится до 17 июля, в это время абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетную или платную форму обучения. Заочники «сельхоз» вузов могут предоставлять документы с 15 ноября по 5 декабря. (Для платников поступающих без вступительных экзаменов – отдельный график).

Чтобы поступить в Академию МВД, Могилевский институт МВД или Университет гражданской защиты МЧС принести документы нужно в срок с 12 по 31 июля. В БГАИ, БГАМе и БГУКИ абитуриентов ждут с 12 июля по 2 августа – в другие вузы документы нужно будет предоставить в срок с 12 июля по 4 августа.

Бюджетников зачислять будут в Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС по 24 июля. В других вузах (кроме заочников) – по 28 июля. На платное обучение абитуриентов будут зачислять по 2 августа – в силовых вузах, по 3 августа – в творческих. В остальных вузах сроки зачисления платников до 6 августа.

Ознакомиться с полной версией опубликованного документа можно здесь.